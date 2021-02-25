В детском саду Тернополя произошла вспышка опасной инфекции [ Редактировать ]
В городе Тернополь в детском саду зафиксировали вспышку кишечной инфекции.
"24 февраля в г. Тернополь в дошкольном учебном заведении лабораторно подтверждено заболевание острой кишечной инфекцией у 6 детей (2014 - 2018 г.р.)", - говорится в сообщении
Сообщается, что двое из шести детей находящихся на стационарном лечении, а четыре ребенка лечатся амбулаторно.
"Состояние здоровья больных удовлетворительное", - добавили в пресс-центре ГСЧС.
Ранее мы писали о том, что в детсаду Тернополя зафиксировали вспышку опасной инфекции. Состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Также в населенном пункте Ярмолинцы Хмельницкой области зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции. 15 человек 4 января были экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией.
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