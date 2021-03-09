О его открытии заявил глава Офиса президента Андрей Ярмак во во время онлайн-дискуссии/ фото: euneighbours.eu

В Украине откроется Центр по борьбе с дезинформацией, который официально откроют в четверг, 11 марта. Новое государственное учреждение было анонсировано главой государства Владимиром Зеленским.

О его открытии заявил глава Офиса президента Андрей Ярмак во во время онлайн-дискуссии Немецкого сообщества внешней политики "Конфликт на востоке Украины: перспективы на 2021 год". Там он пригласил международных партнеров координироваться и объединять совместные усилия.

Отмечается, что новый Центр в будущем станет международным хабом для противодействия фейковой информации, а также пропаганде во всем мире.

Читайте также, законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Сотрудник Кабинета министров Украины объяснил, что законопроект предусматривает только общественно-полезные работы в качестве наказания.

Кроме того, Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации. Facebook визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

Ранее мы писали, что Украина заинтересована в создании постоянного механизма обмена информацией и лучшими практиками между украинскими и европейскими специалистами в сфере противодействия дезинформации. Цель - усилить способность украинских учреждений противостоять гибридным атакам России.

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