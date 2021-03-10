Максим Степанов невдоволений темпами протиковідної вакцинації в Україні [ Редактировать ]
Очільник МОЗ Максим Степанов невдоволений темпами протиковідної вакцинації. Мовляв, відбувається втричі повільніше, ніж планували. Так минулої доби проти коронавірусу в Україні щеплення зробили 910 людей. А від початку кампанії - майже 18 тисяч.
Причина не тільки в суспільному побоюванні, а й у недостатній кількості мобільних бригад для вакцинації, - кажуть у МОЗ. Тож сьогодні проведуть селекторну нараду з керівниками областей і медичними підрозділами, які координують процес імунізації.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакцинувати. І далі збільшувати цю кількість. Як бачите, ми вийшли трішечки більше, ніж 3 тисячі.
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