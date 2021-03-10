Очільник МОЗ Максим Степанов невдоволений темпами протиковідної вакцинації. Мовляв, відбувається втричі повільніше, ніж планували. Так минулої доби проти коронавірусу в Україні щеплення зробили 910 людей. А від початку кампанії - майже 18 тисяч.

Причина не тільки в суспільному побоюванні, а й у недостатній кількості мобільних бригад для вакцинації, - кажуть у МОЗ. Тож сьогодні проведуть селекторну нараду з керівниками областей і медичними підрозділами, які координують процес імунізації.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: