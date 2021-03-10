Американская певица и модельер Дженнифер Лопес представила новую весеннюю коллекцию обуви. Купить ее можно только в магазинах Designer Shoe Warehouse и на DSW.com.

Однако подписчики обратили внимание на образ, в котором предстала звезда, демонстрируя новую модель.

Лопес позирует в кадре в туфлях на высоком каблуке и в белом латексном топе и леггинсах.

Новые снимки поразили поклонников, они активно комментируют публикацию и оставляют множество восторженных комментариев.

Ранее сообщалось, что 51-летняя певица Дженнифер Лопес предстала перед камерой абсолютно обнаженной. В таком образе она снялась для тизера ее новой песни "In The Morning".

Также мы писали о том, что Лопес поделилась с поклонниками личным фото, на котором звезда в домашней обстановке со своими самыми родными людьми. Звезда не постеснялась показать себя без макияжа и прически и этим только восхитила поклонников своей натуральной красотой.

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