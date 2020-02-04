Звезды шоу-бизнеса, певицы Дженнифер Лопес и Шакира ошеломили публику ярким выступлением. Отмечается, что выступали они на одном из самых ожидаемых спортивных событий - "Супербоул-2020". В перерыве финального матча Национальной футбольной лиги США поп-звезды устроили настоящее 15-минутное шоу и невероятно зажгли фанатов.

В начале артистки спели своеобразное попурри из своих популярных хитов разных годов. Позже к ним присоединилась и дочь Дженнифер Лопес - Емма Мэрибел Энтони. Вдобавок ко всему, песни сопровождались зажигательными танцами.

Выступление получилось действительно ярким. Танцы включали в себя элементы пол-денса. Кроме того, за 15 минут Джей Ло успела поменять несколько нарядов.

Публика была восхищена выступлением невероятных певиц и "взорвалась" аплодисментами.

Раньше сообщалось о том, что от Дженнифер Лопес через суд требуют 54 тысячи долларов за ховерборды.