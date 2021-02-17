Предсмертной записки при девушке не нашли Источник: Медицинский Вестник

В Дарницком районе Киева с 16-го этажа дома на улице Архитектора Вербицкого выпала 15-летняя девушка. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Об этом сообщает полиция Киева.

По предварительной информации, подросток выпрыгнул из общего балкона многоэтажки. "Киев Оперативный" разместил в соцсетях фото с места происшествия.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские, медики и Киберполиция.

Предсмертной записки при девушке не нашли, мотивы ее поступка выясняются. Начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что во вторник, 16 февраля, в Боярке под Киевом отравились таблетками две семиклассницы-лицеистки.