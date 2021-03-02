В Запорожье мать и дочь выбросились из окна 9-го этажа [ Редактировать ]
Источник: 24tv.ua
В Запорожье во вторник, 2 марта, произошел страшный случай семейного суицида. Утром из окна многоэтажки по очереди выбросились мать и дочь. Об этом сообщает "Обозреватель".
Трагедия произошла на улице Школьной. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, установили, что первой выпрыгнула из окна 9 этажа 40-летняя хозяйка квартиры. Через полчаса из этого же окна выбросилась ее 64-летняя мать.
Известно, что обе женщины страдали психическими расстройствами и стояли на учете. Их смерть расследуется как самоубийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что с начала года в Украине практически ежедневно происходят самоубийства, как правило, подростков. Чаще всего они решаются броситься вниз с высоты или наглотаться таблеток.
Ранее "Подробности" написали материал о том, как родителям избежать детского суицида (советы психолога).
по теме
Он находится в тяжелом состоянии в реанимации
В Чернигове 13-летний подросток выпал из окна восьмого этажа многоэтажки
Житель Дніпра у якого минулого літа правоохоронці помилково провели обшук подав позов до суду - з вимогою відшкодувати моральну і матеріальну шкоду
В четверг, 25 февраля, работники полиции нашли и задержали автомобили, на которых сегодня сбежала группа лиц, открывшая стрельбу в Голосеевском районе столицы
У Києві дівчинка та хлопчик в різних районах випали з вікон багатоповерхівок, а у Рівному хлопчика ледве не довели до самогубства - хто винен у цих трагедіях і чи можна було цьому запобігти?