В Запорожье во вторник, 2 марта, произошел страшный случай семейного суицида. Утром из окна многоэтажки по очереди выбросились мать и дочь. Об этом сообщает "Обозреватель".

Трагедия произошла на улице Школьной. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, установили, что первой выпрыгнула из окна 9 этажа 40-летняя хозяйка квартиры. Через полчаса из этого же окна выбросилась ее 64-летняя мать.

Известно, что обе женщины страдали психическими расстройствами и стояли на учете. Их смерть расследуется как самоубийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что с начала года в Украине практически ежедневно происходят самоубийства, как правило, подростков. Чаще всего они решаются броситься вниз с высоты или наглотаться таблеток.

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