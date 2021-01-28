В четверг, 28 января, на Чайке под Киевом погиб 10-летний мальчик. Ребенок упал с 15-го этажа 19-этажного дома, передает dtp.kiev.ua.

Мальчик учился в 4 классе. Предполагают, что он совершил самоубийство.

"Есть подозрение, что сам выпрыгнул, потому что вещи снял и оставил на балконе", - сказано в сообщении.

Трагедия произошла в жилом комплексе "Чайка" - дом № 19. Мальчик поднялся на 15 этаж и зашел на общий балкон, который доступен всем жителям. Он снял обувь, куртку и оставил свой школьный рюкзак.

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