Microsoft тестирует стриминговый игровой сервис xСloud для браузера [ Редактировать ]
Источник: Microsoft
Американская корпорация Microsoft начала тестировать свой стриминговый сервис видеоигр xCloud для web-браузеров. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники внутри компании.
Это позволит пользователям стримить игры на мобильные устройства под управлением iOS и iPadOS. В настоящий момент сервис тестируется только для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge. Разрешение 4K в первоначальном варианте поддерживаться не будет.
Microsoft запустила собственный стриминговый сервис xCloud 15 сентября 2020 года. Сервисом могут воспользоваться подписчики в 22 странах (Россия Украина не входят в этот список). Он поставляется вместе с сервисом по подписке видеоигр Xbox Game Pass за $14,99 в месяц.
С помощью приложения пользователи смартфонов могут стримить свыше 100 видеоигр, включая "Gears 5", "Minecraft Dungeons", "Destiny 2", "Forza Horizon 4" и "Halo 5: Guardians" на свои мобильные устройства.
xCloud доступен только на мобильных устройствах на базе операционной системы Android. Компания не смогла договориться с Apple о похожих условиях и ищет способ обойти ограничения устройств iOS и iPadOS.
В Microsoft также рассматривают возможность создания ТВ-приставки, с помощью которой можно будет стримить игры xCLoud на телевизор.
Ранее сообщалось, что Microsoft запускает сервис Viva для организации удаленной работы.
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