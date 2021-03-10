Американская корпорация Apple в ближайшие годы инвестирует в Германию 1 млрд евро. Большая часть этой суммы пойдет на создание в Мюнхене европейского центра компании по разработкам чипов памяти для оборудования 5G-сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Apple обещают, что мюнхенский центр станет крупнейшим центром такого рода в Европе. У компании уже есть семь офисов в Мюнхене, в которых работает около 1,5 тыс. человек. По всей Германии в Apple сейчас работает более 4 тыс. человек.

Новый центр планируется открыть к концу 2022 года, Apple собирается нанять для работы в нем несколько сотен инженеров и других специалистов.

За последние пять лет Apple инвестировала более 15 млрд евро в более чем 700 немецких компаний. Сюда входят производитель микросхем Infineon, производитель аккумуляторов Varta и химическая компания DELO, которая поставляет смолу для технологии Face ID.

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Во вторник, 9 марта, власти Европейского Союза объявили о программе развития собственного производства полупроводников и снижения зависимости от китайских, южнокорейских и других производителей. В соответствии с этой программой планируется, что к 2030 году на ЕС приходится не менее 20% мирового производства чипов памяти. Сейчас эта доля составляет менее 10%.

Напомним, что Apple готовит грандиозную презентацию на 23 марта.