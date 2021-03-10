Несмотря на то, что Apple тщательно старается хранить интригу касательно анонсов новых продуктов, инсайдеры и блогеры ради популярности не брезгуют "слить" дату проведения презентации вместе с перечнем ожидаемых устройств.

Как сообщает Macrummors, ссылаясь на заявления инсайдеров, Apple готовит очередную презентацию на 23 марта. Поскольку до мероприятия остается всего две недели, очевидно, что уже совсем скоро компания объявит о его проведении, рассылая своим партнерам и журналистам приглашения на онлайн-ивент.

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Ожидается, что на мартовском мероприятии — если оно, конечно, состоится — публике покажут как минимум три новинки.

AirTag

Один из вероятных дизайнов AirTag

Об этом гаджете говорят последние три года, но он все еще не был официально анонсирован. AirTag – это поисковый трекер для поиска пропавших предметов. Подобные гаджеты существуют уже давно, но Apple, видимо, нашла несколько способов применения этому привычному устройству.

Как будет выглядеть это устройство, неизвестно, так как его еще никто не видел. Скорее всего он будет обладать формой небольшого брелока и работать от батарейки.

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Однако в отличие от аналогичных решений, AirTag должен работать не по Bluetooth, а по UWB, передавая сигнал своему владельцу через айфоны проходящих мимо пользователей.

Однако у AirTag есть весомый недостаток, который, вероятно, до сих пор мешает ему появиться в продаже. Высказывались опасения, что трекер может использоваться для злого умысла, например, для скрытой слежки за людьми.

В свежем обновлении iOS 14.5 энтузиасты обратили внимание на то, что Apple внедрила механизм определения чужих AirTag в непосредственной близи от iPhone и позволила отключать их, если у смартфона возникают подозрения в том, что за его владельцем может вестись слежка.

iPad Pro 2021

iPad Pro

Весной традиционно появляются новые модели планшетов. Так что второй новинкой может стать iPad Pro 2021.

В этом году Apple продолжит развивать линейку профессионального модельного ряда iPad и предложит пользователям новейший процессор A14X, на базе которого работают MacBook Pro M1 и iPhone 12. Также новый чип заменит устаревший A12Z.

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Вероятно, в новом iPad появится экран, выполненный по технологии miniLED. Подобные дисплеи отличаются высоким уровнем яркости, контрастности, не выгорают, в отличие от традиционных AMOLED-матриц, и обеспечивают сочную картинку.

Доступные AirPods 3

AirPods 3

Третье поколение популярных наушников AirPods станут чем-то средним между AirPods Pro и AirPods 2. От первых они получат внутриканальную конструкцию и высокое качество звучания, а от вторых – минимальную цену (200 долларов) и минимальный набор функций.

Однако ради доступной цены в AirPods 3 исчезнут фирменные функции активного шумоподавления и "прозрачности" – последняя позволяла слушать музыку и то, что происходит вокруг.

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Также вероятно будет показан новый iMac на процессоре M1 или новая модель MacBook Pro c 16-дюймовым экраном.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple разрабатывает складной iPhone. Также по слухам Apple iPhone 13 получит терабайт памяти.

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