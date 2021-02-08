Hyundai и Kia вышли из проекта по созданию электомобиля Apple (фото) [ Редактировать ]
Источник: Apple
Южнокорейские производители автомобилей Hyundai и Kia заявили, что не участвуют в переговорах с американской компанией Apple по поводу разработки автономного электромобиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления компаний.
Мы получаем запросы о сотрудничестве по совместной разработке автономных электромобилей от различных компаний, но они находятся на начальной стадии, и ничего не решено. Мы не ведем переговоров с Apple о разработке автономных транспортных средств.
В январе 2021 года Hyundai сначала подтвердила переговоры с Apple, затем сообщила о "контактах со стороны потенциальных партнеров", однако потом убрала упоминания Apple из сообщения.
6 февраля Bloomberg сообщил, что Hyundai и Kia приостановили переговоры с Apple по поводу работы над электромобилем. Причина такого решения корейских гигантов не сообщалась.
Аналитики считают, что переговоры могли сорваться из-за утечки информации в СМИ о плане партнерства или из-за возможного настойчивого утверждения Apple о том, что корейцам будет отведена лишь роль производителя оборудования, а не стратегического партнера.
Официальное подтверждение автоконцернов о прекращении сотрудничества с Apple привело к обвалу их котировок на Корейской фондовой бирже. Акции Hyundai упали на 6,2%, акции Kia - на 15%.
Напомним, Apple в декабре 2020 года заявила о намерении создать беспилотный электромобиль с собственной революционной технологией производства аккумуляторов уже в 2024 году.
Американские СМИ со ссылкой на источники в "яблочной компании" сообщали, что Apple намерена заключить контракт с южнокорейскими автопроизводителями о запуске производства на заводе в американском штате Джорджия в 2027 году.
Телеканал CNBC сообщал, что Hyundai была готова предоставить Apple контроль над аппаратным и программным обеспечением автомобиля.
Компания Apple никогда не признавала переговоры с автопроизводителями о строительстве автомобилей и не давала комментариев на эту тему.
Ранее сообщалось, что корпорация Apple, предпринимает серьезные шаги к запуску своего электрокара, который известен под кодовым названием Project Titan. Была официально запатентована технология, которая поможет водителю ориентироваться по дорожным знакам даже в условиях ограниченной видимости.
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