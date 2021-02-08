Apple в декабре 2020 года заявила о намерении создать беспилотный электромобиль Источник: Apple

Южнокорейские производители автомобилей Hyundai и Kia заявили, что не участвуют в переговорах с американской компанией Apple по поводу разработки автономного электромобиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления компаний.

Мы получаем запросы о сотрудничестве по совместной разработке автономных электромобилей от различных компаний, но они находятся на начальной стадии, и ничего не решено. Мы не ведем переговоров с Apple о разработке автономных транспортных средств.

В январе 2021 года Hyundai сначала подтвердила переговоры с Apple, затем сообщила о "контактах со стороны потенциальных партнеров", однако потом убрала упоминания Apple из сообщения.

6 февраля Bloomberg сообщил, что Hyundai и Kia приостановили переговоры с Apple по поводу работы над электромобилем. Причина такого решения корейских гигантов не сообщалась.

Аналитики считают, что переговоры могли сорваться из-за утечки информации в СМИ о плане партнерства или из-за возможного настойчивого утверждения Apple о том, что корейцам будет отведена лишь роль производителя оборудования, а не стратегического партнера.

Официальное подтверждение автоконцернов о прекращении сотрудничества с Apple привело к обвалу их котировок на Корейской фондовой бирже. Акции Hyundai упали на 6,2%, акции Kia - на 15%.

Напомним, Apple в декабре 2020 года заявила о намерении создать беспилотный электромобиль с собственной революционной технологией производства аккумуляторов уже в 2024 году.

Американские СМИ со ссылкой на источники в "яблочной компании" сообщали, что Apple намерена заключить контракт с южнокорейскими автопроизводителями о запуске производства на заводе в американском штате Джорджия в 2027 году.

Телеканал CNBC сообщал, что Hyundai была готова предоставить Apple контроль над аппаратным и программным обеспечением автомобиля.

Компания Apple никогда не признавала переговоры с автопроизводителями о строительстве автомобилей и не давала комментариев на эту тему.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple, предпринимает серьезные шаги к запуску своего электрокара, который известен под кодовым названием Project Titan. Была официально запатентована технология, которая поможет водителю ориентироваться по дорожным знакам даже в условиях ограниченной видимости.