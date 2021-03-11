Рік тому Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавірусу - пандемією. На той час COVID-19 зареєстрували у 115 країн світу, майже 120 тисяч хворих мали підтверджений діагноз.

Від початку пандемії у світі від ускладнень інфекції померли понад два мільйони 600 тисяч людей. Сьогодні найвищі показники поширення коронавірусу у Бразилії, США та Франції. Україна посідає 17 місце у світовому антирейтингу.