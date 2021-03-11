В среду вечером, 10 марта, в Кривом Роге, в микрорайоне Восточный-3 правоохранители задержали мужчину по подозрению в развращении десятилетней девочки. Нарушитель напал на ребенка в лифте. Об этом сообщает "Первый городской".

Мужчина преследовал ребенка, когда она вышла из транспорта, вошел за ней в подъезд и лифт, где попытался засунуть руку ей под пальто.

Девочка смогла выбежать из лифта на своем этаже. Она бросилась стучать в дверь квартиры, на ее крики отреагировал отец.

Нападавший успел выбежать из подъезда. Он попал на камеры видеонаблюдения и его опознали. Злоумышленник оказался местным жителем, которого ранее неоднократно замечали рядом с детскими площадками.

Напомним, что 5 марта в Киеве задержали педофила, который пытался изнасиловать в подъезде 10-летнюю девочку. Им оказался заместитель директора по хозяйственной части одной из школ Киева.

"Подробности" также писали, что в Сумской области задержали родных братьев, которые несколько лет насиловали девочку-инвалида - дочь одного из них.

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