В Сумской области отец и дядя несколько лет насиловали девочку-инвалида [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Прокуратура Сумской области объявила о подозрении в изнасиловании школьницы ее отцу и дяде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
4 марта 2021 в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала ,что к ней приехала 15-летняя родственница, которая имеет инвалидность.
На теле девушки женщина увидела синяки и кровоподтеки, а когда спросила о причинах их возникновения, то услышала ужасную историю. Девушка рассказала, что последние несколько лет ее насиловал родной отец и его брат. В ходе следствия факты сексуального насилия подтвердились.
Решается вопрос об избрании 40-летнему отцу-насильнику и его 43-летнему брату меры пресечения в виде содержания под стражей. Их будут судить по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - "изнасилование лица, которое не достигло 14-летнего возраста". Родственникам-педофилам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что 5 марта в Киеве задержали педофила, который пытался изнасиловать в подъезде 10-летнюю девочку. Им оказался заместитель директора по хозяйственной части одной из школ Киева.
по теме
Педофил, пытавшийся 3 марта изнасиловать 10-летнюю девочку в Днепровском районе Киева, задержан полицией. Им оказался 31-летний местный житель, который работает заместителем директора по хозяйственной части одной из школ Киева
Инцидент произошел на проспекте Шухевича, 26. Примерно в 15 часов лысый мужчина зашел в подъезд за школьницей, которая шла домой. Извращенец попытался раздеть ребенка и принуждал к сексу в "неестественной форме". К счастью, в этот момент кто-то зашел в парадное и спугнул насильника
На "103" позвонила одна из девушек и сообщила, что они находятся дома у одной из них и наглотались таблеток. Бригада скорой оказала им первую помощь при отравлении и доставила в областную детскую больницу. Состояние из здоровья удовлетворительное. Полиция начала расследование, но девушки отказываются говорить
В селе Белогородка правоохранители задержали местного 41-летнего мужчину, которого подозревают в развращении детей
С 5 марта все сумские школьники могут бесплатно ездить в коммунальном общественном транспорте. Единственное условие - нужно иметь при себе ученический билет
21 февраля криворожанка создала Telegram-канал, на который подписалось более 500 человек. Как только она начала давать странные задания членам группы, требуя нанести себе травмы, от него начали массово отписываться. Осталось 13 человек, которые присылали фото своих ранений, после чего получали инструкции для следующего "челленджа"