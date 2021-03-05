Родственникам-педофилам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы Источник: Национальная полиция Украины

Прокуратура Сумской области объявила о подозрении в изнасиловании школьницы ее отцу и дяде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

4 марта 2021 в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала ,что к ней приехала 15-летняя родственница, которая имеет инвалидность.

На теле девушки женщина увидела синяки и кровоподтеки, а когда спросила о причинах их возникновения, то услышала ужасную историю. Девушка рассказала, что последние несколько лет ее насиловал родной отец и его брат. В ходе следствия факты сексуального насилия подтвердились.

Решается вопрос об избрании 40-летнему отцу-насильнику и его 43-летнему брату меры пресечения в виде содержания под стражей. Их будут судить по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - "изнасилование лица, которое не достигло 14-летнего возраста". Родственникам-педофилам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 5 марта в Киеве задержали педофила, который пытался изнасиловать в подъезде 10-летнюю девочку. Им оказался заместитель директора по хозяйственной части одной из школ Киева.