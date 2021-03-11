Министерство иностранных дел Украины рассказало, как чувствуют себя спасенные украинские моряки после затопления корабля Volgo-Balt 179 у берегов Румынии. Из 13 человек, которые были на борту, удалось спасти только 10.

В настоящее время спасательным службам удалось достать из воды тела двух моряков, а поиски еще одного продолжаются. Известно, что один из членов команды, которого вытащили из воды, находится в медучреждении города Констанцы. У него тяжелые травмы.

Отмечается, что в город отправились и сотрудники украинского диппредставительства для того, чтобы координировать действия, а также сотрудничать с румынскими правоохранительными органами на месте трагедии. Будут выяснятся обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Черном море у берегов Румынии затонул украинский сухогруз "Волго Балт 179", направлявшийся из российского Ростова-на-Дону в румынский порт Констанца. Спасательная операция началась без промедления в сложных погодных условиях: при ураганном ветре 50 км/ч и волнах до 4 метров.

Ранее мы писали, что в Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз с 15 членами экипажа на борту. Три члена экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, спасены.

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