Ще одне гучне засідання. Рада нацбезпеки і оборони знову ухвалила цілу низку резонансних рішень. По-перше, націоналізувати стратегічне підприємство "Мотор Січ", за контроль над яким зараз борються китайські інвестори.

По-друге, визначилися зі стратегією деокупації Криму, робота над якою тривала понад рік. І вже найближчим часом українцям обіцяють показати текст документа.

І по-третє, під статтю "державна зрада" можуть потрапити народні депутати. Щоправда, шостого скликання. Чому? І до чого тут "Харківські угоди"?

Димові шашки, чорні парасольки та бійки.

Саме так 27 квітня 2010 року ратифіковували Харківські угоди. Саме за ними Чорноморський флот здали у фактично безстрокову оренду за стодоларову знижку на газ.

Тепер дії цих 236 нардепів 6 скликання за рішенням РНБО перевірить і оцінить Служба безпеки.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:

Наслідок того голосування - це той наслідок, що ми маємо сьогодні окуповану частину Криму і ми маємо сьогодні великі проблеми на території Донецької та Луганської області. Служба безпеки України з'ясує місце і роль кожного в цій ситуації. І якщо служба безпеки України буде вважати за необхідне, вона має порушити по 111 статті нашого кримінального кодексу - по держзраді до відповідних осіб.

А от чи не суперечить це Конституції, у якій прямо сказано, що депутат не несе юридичної відповідальності за своє голосування?

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:

У нас всі згідно Конституції є однакові. Ми всі з вами рівні. І якщо ми з вами скоїли злочин, не має значення, чи був у нас на лацкані депутатський значок на той час, чи не було - треба розуміти наслідки, які відбулись після цих дій. Саме про це кажемо.

Націоналізація "МОТОР СІЧ". Ще одне важливе рішення, яке сьогодні ухвалила РНБО. Повернути підприємство в державну власність планують найближчим часом. А тим, хто відкрито, не через офшори, інвестував у розвиток акціонерного товариства, обіцяють компенсацію.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:

Наші підприємства оборонно-промислового комплексу, які дивним чином опинились в руках приватних - на сьогодні кожне буде розглядатись окремо. І якщо підприємство є для нас важливим, стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити з рештою підприємствам.

Подумають і про націоналізацію "Донецькоблгазу". На засіданні вирішили перевірити його "власників" - а це дві компанії, зареєстровані в Гонконгу. А от на санкції Радбез сьогодні поскупився. Лише продовжили на 3 роки обмеження щодо двох російських банків. Наступного разу, обіцяють, санкцій буде більше.