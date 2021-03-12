Скандал у Черкасах: будівельна компанія зруйнувала частину архітектурної пам'ятки [ Редактировать ]
У Черкасах скандал через чергове знесення архітектурної пам'ятки. Щоб розчистити місце для паркінгу під багатоповерхівкою, будівельна компанія в центрі міста зруйнувала частину старовинної споруди.
І це попри те, що жодних дозволів вони не мали, а в будинку живуть люди. Подробиці - далі.
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