Сильнейшие магнитные бури одна за одной накроют Землю: опасные даты марта [ Редактировать ]
В марте 2021 года практически одна за одной Украину будут накрывать магнитные бури. Специалисты назвали самые опасные даты в марте 2021 года, сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.
Когда ждать магнитные бури в марте:
- Так, первая магнитная буря ожидается 14-15 марта. Она будет умеренной, но достаточной для того, чтобы многие люди почувствовали ухудшения самочувствия и головные боли.
- Следующая буря накроет Землю 18 марта и по данным специалистов она будет иметь не менее 5 баллов.
- Также магнитную бурю стоит ждать 19 марта и 20-21 марта. Только к 22 марта магнитосфера успокоится.
- Сильная магнитная буря накроет Землю в конце марта - с 28 по 30 число. Первый день будет очень опасный, а потом воздействие магнитных волн пойдет немного на спад. Облегчение наступит только 31 марта.
Как помочь организму в такие дни:
- Соблюдать режим сна и спать не менее 8 часов в сутки.
- Снизить физические нагрузки, но обязательно делать утреннюю зарядку и гулять на свежем воздухе.
- Избегать конфликтов, стресса, не ввязываться в споры и ссоры.
- Отказаться от жирной и жареной пищи, алкоголя. Снизить количество кофе и пить побольше воды.
- Для улучшения состояния можно принимать контрастный душ, расслабляющую ванную, плавать в бассейне.
Также предлагаем вам узнать, полный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 12 марта, Министерство здравоохранения Украины обновило показатели регионов по коронавирусу
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что вакцина от коронавируса CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах
Що зараз з трансплантацією нирок в Україні і чому більшість пацієнтів поки в закордонних "листах очікування"?
Врач-эпидемиолог, д. м. н., профессор кафедры общественного здоровья Киевского медицинского университета Светлана Доан рассказала о том, когда пандемия коронавируса пойдет на спад
В среду, 10 марта, в ходе заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление