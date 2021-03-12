В марте 2021 года практически одна за одной Украину будут накрывать магнитные бури. Специалисты назвали самые опасные даты в марте 2021 года, сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Когда ждать магнитные бури в марте:

Так, первая магнитная буря ожидается 14-15 марта . Она будет умеренной, но достаточной для того, чтобы многие люди почувствовали ухудшения самочувствия и головные боли.

. Она будет умеренной, но достаточной для того, чтобы многие люди почувствовали ухудшения самочувствия и головные боли. Следующая буря накроет Землю 18 марта и по данным специалистов она будет иметь не менее 5 баллов.

и по данным специалистов она будет иметь не менее 5 баллов. Также магнитную бурю стоит ждать 19 марта и 20-21 марта. Только к 22 марта магнитосфера успокоится.

Только к 22 марта магнитосфера успокоится. Сильная магнитная буря накроет Землю в конце марта - с 28 по 30 число. Первый день будет очень опасный, а потом воздействие магнитных волн пойдет немного на спад. Облегчение наступит только 31 марта.

Как помочь организму в такие дни:

Соблюдать режим сна и спать не менее 8 часов в сутки.

Снизить физические нагрузки, но обязательно делать утреннюю зарядку и гулять на свежем воздухе.

Избегать конфликтов, стресса, не ввязываться в споры и ссоры.

Отказаться от жирной и жареной пищи, алкоголя. Снизить количество кофе и пить побольше воды.

Для улучшения состояния можно принимать контрастный душ, расслабляющую ванную, плавать в бассейне.

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