Во вторник, 16 февраля, Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за нарушения правил дорожного движения.

Так, за езду в нетрезвом виде предлагают штрафовать от 17 до 51 тысяч гривен, за превышение скорости - до 3,4 тысяч гривен.

Штрафы для пешеходов

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн).

грн (ранее был 51 грн). За нарушение ПДД велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Штрафы водителям

Минимальный штраф за распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен. Такое наказание хотят ввести за:

не пристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За бегство с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысяч гривен. Такой же штраф в размере 3,4 тысяч грн предлагают ввести за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.

За езду без прав предлагают ввести штраф в 425 грн, если же у водителя прав нет вовсе - 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года - 34 тысячи грн с лишением прав на три года. Если водитель за подобным нарушением попадется в третий раз - штраф 51 тысяча грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

Ранее мы писали о том, что украинцам приготовили новые штрафы для крупногабаритного транспорта.

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