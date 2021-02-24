В Украине изменили ПДД: детей в автомобилях надо перевозить по-новому [ Редактировать ]
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Кабинет министров Украины на заседании 24 февраля, внес изменения в Правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Теперь при перевозке в легковых автомобилях ребенка, рост которого менее 145 см, нужно обязательно иметь "специальные удерживающие системы" (автокресло).
Они устанавливаются на заднем сидении автомобиля (мотоцикла, мопеда) и дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности или системами соединения детской удерживающей системы.
Кроме того, детей до 3-х лет разрешили перевозить на переднем сидении автомобиля, но только в детских удерживающих системах. Они должны устанавливаться против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (при ее наличии).
В постановлении Кабмина подчеркивается, что характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту перевозимого ребенка, а дети в автокреслах или бустерах должны быть пристегуты.
Из сравнительной таблицы к постановлению Кабмина становится понятно, что ранее этих пунктов в Правилах дорожного движения не было.
Ранее сообщалось, что в Украине изменили ПДД: кому разрешили не пристегиваться в автомобилях.
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