На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ [ Редактировать ]
В субботу, 13 марта, в селе Задубровка Черновицкой области шесть сторонников ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма Украинской Православной Церкви Василия Хащиюка.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Telegram-канал Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в результате нападения мужчина получил сотрясение мозга, множественные ушибы лица и тела, был госпитализирован.
"Василий Хащиюк возвращался домой с дежурства в церкви. В селе Задубровка религиозная община более 680 дней круглосуточно молится и защищает православный храм. Каждый из прихожан имеет свое время, когда дежурит, церковь никогда не остается без людей, потому что время и день следующего штурма никто не знает. По дороге домой 6 ребят напали на пожилого человека, наверное, с целью "убедить" Василия в истинности их веры", - отметили в пресс-службе епархии.
Фото: Telegram-канал Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
Также сообщается, что некоторые из нападавших уже "отметились" ранее при попытке захвата храма 4 мая 2020 года, но так и не были привлечены к ответственности.
"Госпитализация и длительная реабилитация. Для пожилого человека многочисленные травмы могли закончиться летально", - подчеркнули в епархиальной пресс-службе.
Как сообщалось ранее, церковная община УПЦ в Задубровке пережила штурм и попытку захвата храма, прихожане Свято-Михайловского храма круглосуточно стоят на страже святыни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Великий пост необходимо начать с прощения обид
Евгений Лавренчук связывает избиение со своей профессиональной деятельностью
В Церковно-археологическом музее Киевcкой духовной академии открыта выставка
Верующие Украинской Православной Церкви негативно отнеслись к положениям законопроекта, который позволяет запретить деятельность религиозных организаций по решению суда
Захистити храми від захоплення - Українська православна церква знову звернулися з цим до влади країни - як вирішити проблему дискримінації через релігійні переконання?