В субботу, 13 марта, в селе Задубровка Черновицкой области шесть сторонников ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма Украинской Православной Церкви Василия Хащиюка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Telegram-канал Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в результате нападения мужчина получил сотрясение мозга, множественные ушибы лица и тела, был госпитализирован.

"Василий Хащиюк возвращался домой с дежурства в церкви. В селе Задубровка религиозная община более 680 дней круглосуточно молится и защищает православный храм. Каждый из прихожан имеет свое время, когда дежурит, церковь никогда не остается без людей, потому что время и день следующего штурма никто не знает. По дороге домой 6 ребят напали на пожилого человека, наверное, с целью "убедить" Василия в истинности их веры", - отметили в пресс-службе епархии.

Фото: Telegram-канал Черновицко-Буковинской епархии УПЦ

Также сообщается, что некоторые из нападавших уже "отметились" ранее при попытке захвата храма 4 мая 2020 года, но так и не были привлечены к ответственности.

"Госпитализация и длительная реабилитация. Для пожилого человека многочисленные травмы могли закончиться летально", - подчеркнули в епархиальной пресс-службе.

Как сообщалось ранее, церковная община УПЦ в Задубровке пережила штурм и попытку захвата храма, прихожане Свято-Михайловского храма круглосуточно стоят на страже святыни.

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