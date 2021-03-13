Розрекламована урядом програма доступної іпотеки може стати для українців пасткою. Принаймні, так вважають у вітчизняній опозиції. Що саме в пільговому кредитуванні непокоїть політиків та експертів про це в наступному матеріалі.

Лише сім відсотків річних на термін до двадцяти років! Програма "Доступна іпотека" запрацювала з першого березня. Урядовці доповіли: отримати житло на пільгових умовах зможуть майже всі українці. Площа нерухомості - п'ятдесят квадратних метрів на людину або сім'ю, та плюс двадцять квадратів на кожного члена родини. Єдине - позичальник має сплатити банку перший внесок - п'ятнадцять відсотків вартості квартири.

Юрій Драганчук, заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції:

По доходам у нас є тільки максимальна стеля, це десять середньомісячних зарплат по регіону, сім'я має отримувати не більше цієї суми, якщо сім'я отримає більше коштів в місяць, це прекрасно, але вона має змогу купити квартиру на комерційних умовах, без участі в програмі.

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Програма передбачає, що держава компенсує банку різницю між іпотечною ставкою та сімома відсотками, які надалі виплачуватимуть українці. Для цього, кажуть можновладці, в бюджеті цього року закладено п'ять мільярдів гривень. Але де гарантії, що ситуація не зміниться, запитують юристи.

Ігор Шавров, юрист:

Смотрите: риски, которые заложены в этой программе заключаются в том: будет ли эта программа финансироваться на протяжении достаточного количества времени. Завтра что-то поменяется и в бюджете не будет денег или программу закроют по каким-то причинам и таким образом люди могут остаться один на один с банком.

Про це кажуть і в "Опозиційній платформі - За життя". Вказують: договори про кредитування громадяни укладають з банками і держава в цих документах не є третьою стороною.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

С одной стороны государство заявляет и декларирует, что оно помогает и осуществляет специальную программу, которую она заложила, а с другой стороны сегодня нет веры государственным мужам и напротив стоит не государство в лице чиновников, в лице тех, кто должен защищать наших граждан, а стоят коммерческие структуры задача которых - зарабатывать деньги, и поверьте мне, что если только у них случится такая возможность - они не преминут зарабатывать большее количество процентов.

Крім того, кажуть в опозиції, чимало українців отримують зарплату у конвертах: тож для участі у програмі не зможуть підтвердити свої реальні прибутки.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

И самое главное, вишенка на торте, пятнадцать процентов первый взнос! Ну, вот смотрите: если квартира стоит пятьдесят тысяч долларов условно в новострое, семье украинской придется положить семь с половиной тысяч долларов первоначального взноса. Ну, скажите мне: если у нас зарплата средняя по стране в больших городах составляет десять тысяч гривен, ну, хорошо: пускай два работающих члена семьи - муж и жена, там двадцать тысяч гривен, но им же еще нужно коммуналку оплатить драконовскую, да - мы все знаем прекрасно, какая сегодня коммуналка и которая растёт с каждым годом как, скажите, обыкновенная украинская семья может положить там семь с половиной тысяч долларов в виде первоначального взноса?

Станом на сьогодні участь у програмі "Доступна іпотека" підтвердили вже вісім комерційних та державних банків. Кількість громадян, які уклали відповідні договори, поки що невідома.