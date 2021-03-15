Через пандемію та карантин колись гамірні ділові квартали Нью-Йорка спорожніли! Бо всі пішли... у віртуальний світ дистанційної роботи. І наслідки онлайн-роботи виявилися несподіваними. В Америці - бум... пластичних операцій. Хірурги, які вирівнюють носи та прибирають подвійне підборіддя, зараз - нарозхват.

Наш кореспондент зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко розкаже, чому це раптом пів країни кинулося удосконалювати свою зовнішність і до чого тут Skype та Zoom.

Люку Камперману колишні колеги страшенно заздрили, дізнавшись, що його кабінет тепер на Уолл-стріт, та ще й в надсучасній вежі зі скла і бетону. Але тепер він - єдиний з усієї величезної консалтингової компанії, хто взагалі сюди приходить.

Люк Камперман, керівний партнер консалтингової компанії:

Раз на тиждень я сюди навідуюсь - щоб дружину зробити щасливою, бо вона теж з дому працює. І так хоч на день може залишитися на самоті.

Люк каже: за цей час компанія встигла найняти нових працівників, які своє місце роботи взагалі ніколи не бачили: співбесіда віртуальна, найняли теж онлайн, наради і розмови із клієнтами з кухні, через Zoom чи Skype.

Це телевізійники зобов'язані (якщо хочете - навіть приречені) щоб не відбувалося, завжди мати гарний вигляд, адже будь-якої хвилини дня і ночі маєш бути готовим вийти в прямий ефір. Ну а величезна армія офісних працівників тільки і мріє - коли ж з'явиться така програма, коли можеш прокинутися вранці, неголений, із синцями під очима після вчорашньої вечірки, в домашній футболці. Але вже через 10 хвилин, під час онлайн-наради мати абсолютно інший вигляд: діловий і краще за всіх.

Техніка до цього ще ні дійшла, фільтри, як у соцмережах, - не поставиш. Сучасні програми дозволяють хіба фон за твоєю спиною поміняти, щоб приховати від колег безлад у квартирі. Але з обличчям як бути? - коли на екрані тільки його і видно, а місяці на самоізоляції додали зайвих кілограмів? І тут американці почали масово змінювати вже не "картинку", а... самих себе.

Вашингтонський рієлтор Хадсон Янг має діагноз, який у пресі вже прозвали "скайпова хвороба". Демонструючи квартири потенційним покупцям, він уже рік бачить їх тільки онлайн. І впевнений, що продажі впали не лише тому, що клієнтам руки не потиснути, а й тому що на екранчику вони бачать надто товсті щоки, подвійне підборіддя та завеликий ніс.

Хадсон Янг, пацієнт пластичного хірурга:

Коли тільки починав працювати через Zoom, побачив себе на екрані - і сказав: "жах", "просто здуріти"! Тож довелося піти на ось усе це.

А коли наважився - ще й кілька місяців чекав, бо до пластичних хірургів зараз... черга. Під ніж кинулися всі: й офісні красуні, коли всі побачили недоліки їхнього обличчя. І менеджери з продажів, і навіть політики, в яких мітинги тепер теж віртуальні.

І швидко ця мода не закінчиться, - прогнозують експерти. Кажуть, навіть якщо коронавірус і відступить під натиском вакцин, офісні клерки все одно не повернуться у хмарочоси Нью-Йорка, бо бізнесмени побачили переваги дистанційної роботи.