До кінця року в МОЗ обіцяють вакцинувати всіх охочих. Утім українці не дуже поспішають щеплюватися. І дотримувати карантинних норм не бажають.

"Червона зона". На замку поки чотири регіони. На дорогах блокпости, транспорт - на гальмах. На кафе та розваги - табу. Це на папері. А що насправді?

Так гуляють карантинні Чернівці. Поліція на всі корпоративи і дискотеки просто не встигає.

Анжела Косован, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:

Де бачимо світло, де чуємо музику, то там пробуємо зайти. Є такі два-три заклади, в які взагалі ще не вдалося потрапити.

Бізнес у місті пішов у підпілля. Ось один з жіночих фітнес-залів - вікна заклеєні чорною плівкою, двері - зачинені. Та час від часу сюди підходять пані. І по дзвінку їх впускають у середину.

Десять кілометрів від Івано-Франківська, на узбіччі - великий ресторан. У закладі весільний банкет. Ось кортеж машин - з'їжджаються гості.

Не боїтеся йти на весілля? - Ми й так злісні, а ви ще пхаєтеся. - А чого ви злісні? - А чого це ви маєте нас питати?

І все це за рекордного приросту хворих. На Івано-Франківщині ковідних пацієнтів кладуть і в пологових будинках, і в мобільних шпиталях. В інших регіонах - ситуація не краща.

Ось показники госпіталізації по Україні. На Прикарпатті вони перевищують норму більш як удвічі. В інших "червоних областях" - теж високі. На поки ще "помаранчевій" Вінничині навіть більші. Там місцева влада вже посилює карантин. На порозі "червоної зони" Миколаївщина, Хмельниччина і Київ.

Зупинити стрімке поширення хвороби мала б вакцина. Але за добу кількість щеплень менше, ніж інфікувань.

У цій лікарні з 250 працівників на щеплення погодилися 50. Колють індійський "Ковішілд". Флакон розрахований на 10 доз. Якщо його відкрили - треба використати за 6 годин. Та 10 охочих знаходять не завжди. Тож невикористані дози МОЗ дозволив колоти громадським діячам. Ми, як журналісти, теж подали заявку і дочекался дзвінка мобільної бригади, в якої був залишок.

Медики попередили: може боліти місце уколу та піднятися температура. Але це - здебільшого у тих, хто на ковід уже перехворів.

У мене ковіду не було, принаймні антитіл немає. Але надвечір, після щеплення було 37, 5, ломило все тіло. Зараз, вранці, температури немає, лише голова трохи болить.

Такі реакції на вакцину прописані в інструкції. Та багатьох українців "побічка" лякає. Охочих вакцинуватися - лише 40 відсотків! При цьому миритися із карантином готові приблизно стільки ж.

Леоніла Іванівна, жителька Києва:

Я считаю, его надо отменить к чертовой матери! Що буде - те й буде!

Зупинити країну знову - це вдарити по економіці. Та якщо ігнорувати карантин - медична система опиниться в комі! Тож в уряді кажуть: дивитимуться на... кольори.

Та все ж поки суворий карантин намагаються відтермінувати.