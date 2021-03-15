В Черкассах местная власть приняла решение о развертывании на территории города временного госпиталя для больных COVID-19. Госпиталь будет создан на базе родительного дома.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении в Facebook.

По его словам, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в "третей" городской больнице - 39.

"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных COVID-19, который созданный на базе родильного дома в юго-западном районе", - заявил Бондаренко.

При этом он заявил, что ситуация в городе остается контролируемая.

Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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