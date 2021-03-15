В понедельник, 15 марта, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что вакцина от коронавируса Covishield компании AstraZeneca эффективна после первой дозы. Однако защита начинает действовать только на 22 день после первой прививки. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.

По его словам, после введения первой дозы вакцина Covishield обеспечивает защиту от коронавируса на уровне 76%. Однако она действует только определенный промежуток времени после прививки.

Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

*Вакцина Covishield - это препарат разработанный компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, однако изготовлен на индийском заводе Serum Institute. Украина получила первую партию этой вакцины 23 февраля, а вакцинация населения началась 25 февраля.

Напомним, что 15 марта Виктор Ляшко заболел коронавирусом после вакцинации. Отметим, что ранее Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине нет третьей волны коронавируса. По его словам, сейчас страна переживает вторую волну.

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Кроме того, в феврале 2021 года Украина закупила 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield, срок годности которой истекает 23 июня 2021 года. Министерство здравоохранения заявило, что паниковать не следует, и весь объем вакцины будет использован до того, как истечет срок ее действия.

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