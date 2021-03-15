В понедельник, 15 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, что 2 марта Ляшко получил первую дозу вакцины от коронавируса Covishield.

Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

Так, Виктор Ляшко отметил, что у него был только 13 день после прививки, когда появились симптомы. Но он уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре он сможет вернуться к работе.

Он добавил, что ушел на больничный, и что "вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья".

Отметим, что ранее Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине нет третьей волны коронавируса. По его словам, сейчас страна переживает вторую волну.

Читайте также, в Минздраве советуют украинцам не ждать вакцину Pfizer. У нее температура хранения -70 градусов по Цельсию, и после того как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней.

Кроме того, в феврале 2021 года Украина закупила 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield, срок годности которой истекает 23 июня 2021 года. Министерство здравоохранения заявило, что паниковать не следует, и весь объем вакцины будет использован до того, как истечет срок ее действия.

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