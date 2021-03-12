В феврале 2021 года Украина закупила 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield, срок годности которой истекает 23 июня 2021 года.

Документ с такими данными опубликовало издание "Зеркало недели".

Такая же информация указана в описании препарата на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

В сети уже появилась информация о том, что использовать всю вакцину не успеют, поскольку истечет срок ее годности.

Согласно официальному календарному плану вакцинации, разработанному Минздравом, 500 тыс. доз вакцины должны быть использованы до апреля.

Однако по факту вакцинация продвигается намного медленнее, чем рассчитывали власти. За минувшие сутки, 11 марта, прививку получили 8859 украинцев. С начала кампании по иммунизации, которая стартовала 24 февраля - 38 237. Напомним, что необходимо ввести две дозы вакцины с разницей в 14 дней.

При таких темпах вакцинации Минздрав кажется, что не успеет использовать все количество вакцины до 23 июня, когда препарат станет непригодным.

В комментарии "Сегодня" Министерство здравоохранения заявило, что паниковать не следует, и весь объем вакцины будет использован до того, как истечет срок ее действия.

Даже при условии постоянного количества прививок в сутки на уровне 9000 (планом Минздрава предусмотрен выход на 15 тыс. суточных прививок), вся партия вакцины Covishield будет использована ориентировочно до конца апреля 2021 года.

CoviShield - вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской компанией Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии производит Институт сывороток Индии (Serum Institute of India).

Это так называемая инактивированная вакцина, то есть сделана на основе из "убитого" или ослабленного вируса.

Напомним, что страны массово останавливают использование вакцины от AstraZeneca из-за опасных побочных явлений. Уже отказались от вакцинации в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и Таиланде.

Ранее "Подробности" писали о том, кто может получить прививку вне очереди, и как записаться на прививку от COVID-19 остатками вакцин.