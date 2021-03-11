В четверг, 11 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании СНБО продолжат рассматривать санкции против отдельных лиц. До самого заседания СМИ не узнают, против кого именно будут вводить ограничения. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, его попросили прокомментировать возможное введение санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку в недавнем интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель на похожий вопрос ответила "посмотрим".

По словам Данилова, Мендель не работает в Аппарате СНБО и он не может комментировать, что именно она имела в виду.

Что касается ситуации, связанной с введением санкций против тех или других физических или юридических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам.

Он также подчеркнул, что санкции инициируют Служба безопасности Украины, Кабмин, Верховная рада, Нацбанк и президент.

На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос. Кого это будет касаться, вы узнаете только после заседания СНБО.

Напомним, что 11 марта состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что в четверг, 11 марта, в Офисе президента состоится заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского, но точная повестка дня пока неизвестна.

В пятницу, 26 февраля, состоялось уже третье в прошлом месяце заседание СНБО. Были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".

2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.