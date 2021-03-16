Польський уряд може запровадити суворий локдаун [ Редактировать ]
Польський уряд запровадить суворий локдаун по всій країні, якщо рівень захворюваності не зменшиться. Таке заявив голова МОЗу Польщі Адам Недзельський. За даними його відомства, за тиждень кількість інфікованих зросла на 75 відсотків.
Наразі посилені обмеження діють лише у чотирьох із 16 воєводств Польщі. Там не працюють торгові центри, готелі, кінотеатри та спортзали. Від початку епідемії в країні інфікувалися близько двох мільйонів людей. Понад 47 тисяч - померли.
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