Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, когда стоит вакцинироваться людям, переболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в программе "Vласть vs Vлащенко".

Так, по его словам, переболевшие люди должны вакцинироваться не ранее, чем через шесть месяцев после выздоровления.

Ведущая спросила врача, когда нужно вакцинировать папу, если он не болел коронавирусом.

Если шансов ждать Pfizer нет, нужно прививаться тем, что есть.

В ходе интервью медик акцентировал, что оригинальную вакцину AstraZeneka закупали другие страны по цене 1,7 евро, а у нас в стране Covishield купили по цене 4, 6 евро за дозу.

Комаровский отметил, что такими шагами "правительство дискредитирует самих себя".

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как определить, болеете вы коронавирусом или ОРВИ. По его словам, COVID диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования на присутствие вируса или антител к нему, однако обратить внимание на симптомы все же стоит.

Также Комаровский рассказал, где легче всего заразиться COVID.

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