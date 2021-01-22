Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что риск заразиться COVID-19 значительно увеличивается в местах с большим количеством людей и плохой вентиляцией воздуха в помещении. Он также объяснил, как узнать концентрацию CO2 в своем новом видео на YouTube-канале.

Комаровский подчеркнул, что определить уровень углекислого газа в помещении сегодня достаточно легко при помощи специальных устройств и приборов.

"Как выяснить, что нет нормальной вентиляции? Это сделать очень просто... Следы пребывания человека в любом помещении - это концентрация СО2 (углекислого газа) в помещении. Если в помещении высокая концентрация СО2, значит это место потенциально опасное. Не надо туда ходить - там можно заразиться!" - призвал доктор высшей категории.

Специальные датчики, измеряющие уровень СО2 в воздухе (когда люди выдыхают), можно устанавливать и в доме, и на работе. Уровень углекислого газа измеряется в миллионных долях (ppm - parts per million).

Также Комаровский обратил внимание, что при увеличении уровня СО2 человек может ощущать сонливость и утомляемость.

Ранее Комаровский рассказал, как действуют антибиотики при COVID.