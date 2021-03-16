Во французском регионе Бретань у восьми пациентов одной из больниц выявили заражение новым штаммом коронавируса, который не определяется при помощи обычных ПЦР-тестов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Франции.

У зараженных новых штаммом были симптомы заболевания, но мазки показывали отрицательные результаты. Это означает, что для диагностирования заражения этой разновидностью COVID-19 может понадобиться серологический анализ крови.

"Первые анализы этого нового варианта вируса не позволяют сделать вывод ни о повышенной серьезности или агрессивности по сравнению с традиционным вирусом", говорится в сообщении Минздрава.

Ученые и медики проводят углубленные исследования нового штамма, чтобы лучше понять его характеристики. Также еще предстоит проверить реакцию мутации на вакцины и антитела.

Напомним, что 14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип COVID-19, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

Мутация коронавируса из ЮАР, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики. Также она приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи без сопутствующих заболеваний.

Как сообщали "Подробности", эпидемиологи во всем мире заявляют, что мутации коронавируса могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Таким образом вирус набирает скорость, но теряет силу.

При этом мутации не влияют на эффективность вакцин, поскольку они работают на разные генотипы вируса.