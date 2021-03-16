В сети продолжает разгораться скандал вокруг "романа" 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пай. Дети в соцсетях показывают свои поцелуи, объятья и рассказывают, что даже спят вместе.

"Подробности" пообщались с психологом, основателем и ведущим специалистом Психологического Центра телесной терапии "PYRUS" Татьяной Грушей, которая заявила - так называемые "отношения" не соответствуют возрастным особенностям развития ребенка.

"Первое, что я почувствовала, когда посмотрела на эти фото - ужас возмущения. Знаете, что я вижу? Фотосессию. Пускай не высшего класса и не рук профессионального фотографа, но это специальное позирование. Это не чувства, а постановка. Девочка - модель. Ее учат, как улыбаться, ходить, позировать. Это фотосюжет. Они не Ромео и Джульетта. Хоть те и были юны, но их чувства были настоящими и улавливались во взглядах, здесь же - пустота", - рассказывает психолог.

То есть девочка оказалась марионеткой в руках родителей?

Понимаете, в 8 лет нельзя вникнуть в чувства, о которых говорится в их соцсетях. Конечно.

Возможна ли психологическая травма у девочки в дальнейшем?

Тут уже смотря, какой контакт с родителями. Бывает же так, что контакт хороший и дети воспринимают все манипуляции за чистую монету. Но об этом нужно будет говорить, однозначно. Ребенок вырастет и поймет, что это - ненормально. Тогда травма и возможна.

У "пары" уже появились фан-аккаунты, которые их поддерживают. Возможно ли ограничить своих детей от такой информации?

Смотрите, в интернете просто масса информации! Отфильтровать все не получится. Дети не знают, что значит слово "отношения". Оно из взрослой жизни. Безусловно, обо всем нужно говорить и, если нужно, объяснять.

Я бы еще призвала не реагировать на такие ситуации так агрессивно. "Ужас, это кошмар!"... А вы попробуйте вдохнуть и посчитать до 20 секунд, а потом посмотреть снова. И вы увидите ситуацию намного глубже.

Ранее мама 8-летней Миланы впервые прокомментировала скандал вокруг "отношений" своего ребенка с 13-летним блогером.