Франція готується до запровадження карантину вихідного дня [ Редактировать ]
Третя хвиля епідемії COVID-19 розпочалася у Франції, - про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс. За його словами, весняна хвиля небезпечніша через поширення нових штамів коронавірусу.
Попри обмеження, лікарні у Франції переповнені. Тамтешня влада вже розглядає запровадження карантину вихідного дня. Натепер кількість випадків COVID-19 у країні перевищила чотири мільйони. І це шосте місце у світі за захворюваністю на коронавірус.
Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:
Ми стоїмо на порозі третьої хвилі епідемії. Це пов'язано з численними штамами вірусу. Принаймні інфікованих британським - дедалі більшає. Вакцинація має бути в пріоритеті, бо ми знаємо, що це - масове щеплення, навіть якщо спочатку препарат отримують найбільш вразливі до хвороби групи населення. Вакцинація дозволить нам позбутися пандемії.
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