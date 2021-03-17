Третя хвиля епідемії COVID-19 розпочалася у Франції, - про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс. За його словами, весняна хвиля небезпечніша через поширення нових штамів коронавірусу.

Попри обмеження, лікарні у Франції переповнені. Тамтешня влада вже розглядає запровадження карантину вихідного дня. Натепер кількість випадків COVID-19 у країні перевищила чотири мільйони. І це шосте місце у світі за захворюваністю на коронавірус.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції: