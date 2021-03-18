Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил за расширение "нормандского формата" за счет США.

По его словам, присутствие США "укрепит позвоночник" переговоров. Также он отметил, что Россия не слушает европейских политиков.

Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров... Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате (нормандском, - ред.) укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться.

Он также отметил, что для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех его участников. В то же время, по словам Кравчука, Россия не имеет оснований отказать США в участии в переговорах.

Ранее сообщалось, что в ТКГ озвучили варианты действий России по Донбассу.

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