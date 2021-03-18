За последние 4 года от мин на Донбассе погибли 650 человек Источник: Министерство обороны Украины

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы предложила провести "гуманитарное разминирование" на Донбассе. С таким предложением выступил первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников, сообщает пресс-служба ТКГ.

Накануне Пасхальных праздников Резинков предложил боевикам на Донбассе совместно осуществить два шага:

начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ;

разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое".

Украинская делегация ждет ответа от российской стороны. Следующее заседание ТКГ в режиме видеоконференции запланировано на 31 марта.

2 мая верующие будут отмечать Пасху, а неделю спустя традиционно захотят проведать места захоронения родных и близких.

Напомним, что в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненных минами и остатками боеприпасов стран в мире. За последние четыре года от мин погибли 650 человек и 1200 получили ранения. Алексей Резников недавно заявил, что разминирование на Донбассе займет не менее 25 лет.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из политической погруппы ТКГ по Донбассу из-за участия в переговорах пропагандистки боевиков Майи Пироговой.