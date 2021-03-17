В среду, 17 марта, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сделал заявление. Так, пот его словам, российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выразила готовность устранить из переговорного процесса в политической подгруппе приглашенную ими, осужденную в Украине за терроризм так называемую "общественную экспертку" из оккупированных территорий Майю Пирогову. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Российская делегация выразила готовность сделать так, чтобы Майя Пирогова больше не появлялась. Они были растеряны, но заявили, что, если консультации в рабочих подгруппах ТКГ требуют отсутствия определенных лиц, таких общественных "экспертов", то они готовы это сделать (устранить их – ред.), и говорить только с украинской стороной.

"Я думаю, что тот комплекс вопросов, который решается в ТКГ, гораздо важнее присутствия так называемых "экспертов". Это было видно по ним, что они "просели" сразу. "Просели", но были готовы идти на уступки", - добавил Арестович.

Он добавил, что "днем из-за присутствия указанной "экспертки" были временно заблокированы консультации только в политической подгруппе ТКГ, все остальные подгруппы работали в штатном режиме".

Мы отстояли национальные интересы Украины. На переговорах возможно всякое, но сидеть и говорить с людьми из ОРДЛО, осужденными за терроризм – это уже перебор".

Напомним, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о том, что на данный момент есть три варианта действий России по Донбассу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.