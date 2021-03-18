Польща готується до запровадження загальнонаціонального локдауну [ Редактировать ]
Загальнонаціональний локдаун запровадять від суботи в Польщі. Таке рішення ухвалило Міністерство охорони здоров'я через рекордні показники захворюваності на COVID-19. У середу зареєстрували двадцять 25 тисяч нових випадків.
На цих вихідних у країні зачинять бари й ресторани. Не працюватимуть кінотеатри й театри, торговельні центри, готелі й спортзали. Відчинені будуть продуктові крамниці, аптеки й кіоски преси. Обмеження діятимуть до 9 квітня.
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