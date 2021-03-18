Загальнонаціональний локдаун запровадять від суботи в Польщі. Таке рішення ухвалило Міністерство охорони здоров'я через рекордні показники захворюваності на COVID-19. У середу зареєстрували двадцять 25 тисяч нових випадків.

На цих вихідних у країні зачинять бари й ресторани. Не працюватимуть кінотеатри й театри, торговельні центри, готелі й спортзали. Відчинені будуть продуктові крамниці, аптеки й кіоски преси. Обмеження діятимуть до 9 квітня.