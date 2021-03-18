В Дании погиб украинский матрос грузового судна. Об этом сообщает FleetMon.

Трагедия произошла 16 марта в датском порту Вайле-Хавне, Восточная Ютландия. Двое моряков раскладывали опоры для люка, которую поднял в воздух кран.

По неизвестной причине люк сорвался и упал на матросов. Один из них успел отскочить, а второй - 59-летний гражданин Украины - погиб на месте.

Ни название судна, ни имя погибшего не разглашается, однако специализированные издания пишут, что трагедия произошла на сухогрузе Solymar. По состоянию на полдень 17 марта судно все еще стояла в порту Вайле.

Напомним, что недавно в бельгийском городе Дудзеле товарный поезд на железнодорожном переезде протаранил фуру, за рулем которой находился 55-летний водитель из Украины. Наш соотечественник погиб.