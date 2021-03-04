В бельгийском городе Дудзеле произошло ДТП с участием водителя-украинца. Об этом сообщает местная газета Nieuwsblad.be.

Авария произошла поздно вечером 3 марта. Груженная фура под управлением 55-летнего украинца выехала на железнодорожный переезд, когда ее на полном ходу протаранил товарный поезд. Наш соотечественник погиб на месте аварии.

Как сообщает СМИ, в момент аварии был густой туман, поэтому водитель грузовика мог не увидеть запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде, не оборудованном шлагбаумом.

На место ДТП прибыли спасатели, медики и экстренные службы экстренной помощи. Власти опасались, что товарняк мог перевозить опасные или горючие вещества.

Газеты пишут, что авария привела к огромному материальному ущербу. На фуре с прицепом перевозили микроавтобусы, которые разбросало по железнодорожным путям. Опоры и линии электропередач в радиусе нескольких десятков метров были снесены.

Напомним, что аварии на железнодорожных путях случаются почти ежедневно. 3 февраля "Подробности" писали об аварии в Донецкой области, где электричка протаранила легковой автомобиль с двумя людьми в салоне.