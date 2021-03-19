Ученые из Северо-Западного политехнического университета в Китае провели невероятное исследование и выяснили, что жирафы могут без последствий переносить резкие высокие "скачки" артериального давления, что в организме человека может спровоцировать инфаркт миокарда, и аномальному росту.

В ходе эксперимента специалистам удалось расшифровать геном животного. Жирафы от природы получили множество уникальных биологических особенностей. Давно стало известно, что кровяное давление у животных в два раза выше, чем у человека, а также большинства других млекопитающих. Во время периода взросления у жирафов формируются очень крепкие кости.

Отмечается, что в период эволюции выявленный ген FGFRL1 в геноме жирафа претерпел множество изменений, в несколько раз больше, чем у других животных. Лабораторные мыши, которые получили этот ген, стали намного более адаптированными к высокому давлению, а скелет становился более плотным и компактным. Открытие ученых дает понятие, как развивались жирафы в процессе эволюции, а также влияние одного гена на аспекты фенотипа.

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