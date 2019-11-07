Особин цього виду в природі лишилося менше ніж дві тисячі

Рідкісне жирафеня показали відвідувачам у зоопарку чеського міста Ліберец. Маля з'явилося на світ лише два тижні тому. Але вже майже два метри заввишки і 60 кілограмів завважки.

Тварина належить до виду жираф Ротшильда. Від своїх плямистих родичів відрізняється тим, що має на голові не два, а п'ять ріжок. Особин цього виду в природі лишилося менше ніж дві тисячі.

"Чудово, що дитинча народилося від самки, яка сама з'явилася на світ у нашому зоопарку. Ми, так би мовити, сприяємо продовженню роду. Сподіваємося, що коли жирафеня підросте, зможемо передати його в інший звіринець. У дикій природі популяція цих тварин скорочується. Тому розводити їх у неволі - слушний вихід", - говорить Девід Нехедло, директор зоопарку міста Ліберец.