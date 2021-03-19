В пятницу, 19 марта, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей вакцин от коронавируса. Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Так, по его словам, это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина... Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин", - сказал Степанов.

В чем же ответственность? Прежде всего в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации.

Ранее мы писали, что Moderna начнет исследования вакцины от коронавируса на детях. Во время исследований планируется ввести вакцину 6750 здоровым детям, медики будут следить за состоянием участников тестирования в течении года после введения второй дозы препарата.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ожидает появления до 2022 года вакцин от коронавируса нового поколения. До конца года должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть-восемь новых препаратов от COVID-19.

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