Moderna начнет исследования вакцины от коронавируса на детях [ Редактировать ]
Американская фармацевтическая корпорация Moderna начнет масштабные испытания своего препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции на маленьких пациентах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Во время исследований планируется ввести вакцину 6750 здоровым детям. Медики будут следить за состоянием участников тестирования в течении года после введения второй дозы препарата.
Это педиатрическое исследование поможет нам оценить потенциальную безопасность и иммуногенность нашей вакцины-кандидата против COVID-19 в этой важной возрастной группе населения.
Отмечается, что по словам исполнительного директора компании Moderna Стефан Бансел, это важный шаг к распространению вакцинации за пределы группы взрослых, которым больше угрожают острые случаи.
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Кроме того, компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет. Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо.
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