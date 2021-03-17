Медики будут следить за состоянием участников тестирования в течении года/ фото: РБК

Американская фармацевтическая корпорация Moderna начнет масштабные испытания своего препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции на маленьких пациентах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время исследований планируется ввести вакцину 6750 здоровым детям. Медики будут следить за состоянием участников тестирования в течении года после введения второй дозы препарата.

Это педиатрическое исследование поможет нам оценить потенциальную безопасность и иммуногенность нашей вакцины-кандидата против COVID-19 в этой важной возрастной группе населения.

Отмечается, что по словам исполнительного директора компании Moderna Стефан Бансел, это важный шаг к распространению вакцинации за пределы группы взрослых, которым больше угрожают острые случаи.

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Кроме того, компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет. Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо.

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