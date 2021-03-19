За прошедшие сутки, 18 марта, в Украине сделали 10 959 прививок от коронавируса (первая доза). Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Это впервые с начала вакцинации, когда привили более 10 тысяч человек.

За вчера в стране провели на 1127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами.

Больше всего прививок за сутки сделано в Киеве - 890 .

. За весь период больше всего вакцинировали в Донецкой области - 7484 прививок.

Распределение проведенных прививок по регионам за сутки:

С начала кампании вакцинации привито уже 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы.

Ранее мы писали, что Moderna начнет исследования вакцины от коронавируса на детях. Во время исследований планируется ввести вакцину 6750 здоровым детям, медики будут следить за состоянием участников тестирования в течении года после введения второй дозы препарата.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ожидает появления до 2022 года вакцин от коронавируса нового поколения. До конца года должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть-восемь новых препаратов от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.