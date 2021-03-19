До подій на східному фронті. На Донбасі загинув український військовий. Поблизу Південного збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь із мінометів 120 та 82 калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українському оборонцеві оперативно надали допомогу, проте врятувати його життя не вдалося. Із заборонених мінометів бойовики били і неподалік Водяного. А в передмісті Богданівки застосували станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Російські найманці активно мінують окуповану територію. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ. Крім того, окупанти грубо порушують домовленості, зокрема відновлюють свою присутність на ділянці розведення Золоте. Із передової - матеріал Руслана Смєщука.

Луганська область, передові позиції в околицях окупованого Первомайська. Останні два тижні російські найманці періодично накривають українських солдатів вогнем із крупнокаліберної зброї. Незважаючи на близькість мирних жителів.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

В пять утра стоял на позиции, и прицельно начали бить огнем по ребятам причем это не то, что прилетит одна две мины или с СПГ. Это прицельный бил огонь, это летело со всех сторон, одна за одной.

У Сергія доволі незвичний позивний. "Сепар" - розповідає хлопець із усмішкою. Тому що сам місцевий з-під Горлівки. Воює за Україну вже п'ятий рік.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Сам я з Торецка Донецкой области. В "Збройних силах" с 2016 года. Пошел потому что с 2014, когда все началось, в мой родной город пришли эти товарищи, которых никто не звал - и наделали очень много плохих делов.

Що ж до позивного, хлопець міг би його змінити, якби захотів. Але не міняє. Пояснює: так навіть прикольно, бо заплутує бойовиків, коли ті роблять радіоперехоплення з наших позицій.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Происхождения позывного, так как учился в Горловке, так как город рядом расположен, учился в техникуме до 2016 года. Ну еще с ребятами был, там в основном с Западной, а мы десять с Донецкой русскоговорящие. А вони на українській мові - ну и так пошло. - Но это беззлобно? - Да, без цели обидить.

Взагалі, зараз у кожному підрозділі на передовій значна кількість вояків - місцеві. Їх поважають і цінують побратими. Адже вихідці з Донбасу воюють дуже запекло.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

В нашому підрозділі багато хлопців і з Лисичанська, з Рубіжного, з Бахмута - з Донецької області багато місцевих які розуміють що якщо не вони - ніхто їхню землю не звільнить від окупантів.

Ну а серед жінок-воїнів - Луганська та Донецька області взагалі чемпіони в Україні.

Що ж до загальної ситуації - найгарячіше було на Світлодарській дузі та під Донецьком. Там активізувалися російські снайпери.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України: