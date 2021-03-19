В этом году для учащихся 4 и 9 классов отменили прохождение государственной итоговой аттестации. Такое решение было принято, чтобы поставить в равные условия всех школьников. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, ГИА для 4 и 9 классов в этом году отменили в для того, чтобы поставить в равные условия детей, которые не смогли посещать школы из-за попадания их регионов "красную" карантинную зону из-за пандемии коронавируса. Поэтому итоговые оценки в конце года ученикам выставят без прохождения итоговой аттестации.

Он также опроверг мнение о том, что 72% участников учебного процесса считают дистанционное обучение провальным, хотя недостатки у такой формы обучения все же есть. Государственная служба ежеквартально мониторит качество дистанционного обучения в Украине.

"Есть люди, которые не воспринимают дистанционное образование, но Министерство образования, и профильный комитет никогда не ставили на одну ступень результаты дистанционной и очной формы обучения", - говорит Шкарлет.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в украинских школах отменяется государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов.

По учебному плану Минобразования весенние каникулы в школах Украины должны начаться 22 марта. Поскольку это понедельник, фактически отдыхать дети начнут отдыхать с субботы, 20 марта. Продлятся каникулы до 28 марта. В ведомстве рекомендовали школам продлить каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение перешли школы Львова и Одессы, в Ужгороде закрыли все начальные классы.