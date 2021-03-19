Локдаун в Киеве необходим, чтобы спасти жизни и здоровье людей, ведь количество больных в столице растет. Об этом заявил Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Всего в стационарах города сегодня лечатся 3453 больных коронавирусом. По сравнению с январем этого года заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза", - отметил Кличко.

Лидер партии "Удар" подчеркнул, что его решения продиктованы не погоней за рейтингом, а ответственностью за жизнь и здоровье киевлян.

"Я понимаю, сколько недовольных людей. Я понимаю, что всем сложно, но мы должны преодолеть этот вызов. Я тоже не в восторге от локдауна. Но политика - это и умение брать на себя ответственность, несмотря на цифры различных персональных рейтингов. Сейчас не до них! На кону - жизнь. Прошу всех понять это и ответственно относиться к ситуации", - призвал Кличко.

Он также заверил, что последствия игнорирования ситуации могут быть катастрофическими.

"Наша задача - сохранить здоровье и жизни киевлян. Поэтому, чтобы приостановить такое стремительное расползание болезни, чтобы не легла медицинская система, мы были вынуждены принять решение о строгие ограничения. Если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими", - отметил он.

Ранее мы писали, что с 19 марта 2021 года во Львове вводят усиленный карантин. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки, также закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.

Кроме того, за полторы недели в Киеве число заболевших коронавирусом выросло в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей. В столице должны усилить эпидемиологический контроль за всеми сферами.

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